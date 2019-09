Mondholz : 22-Jähriger baut sich eigene Scheune für seine Traktorensammlung

Niklas Stein vor einem seiner Traktoren und der Scheune, die er aus sogenanntem Mondholz in Gonzerath baut. Foto: Ursula Schmieder

Gonzerath Der junge Gonzerather Niklas Stein baut für seine Sammlung aus landwirtschaftlichen Fahrzeugen eigenhändig eine große Holzscheune.

Niklas Stein weiß, dass die Meinungen im Dorf unterschiedlich sind. Sie reichten von „der spinnt“ über diejenigen, die gar nichts sagten, bis zur „handvoll“ Leute, die ihm versicherten, es sei toll, was er da mache, da könne er stolz drauf sein. Und das ist er auch. Allein schon deshalb, weil er sich traute, so etwas anzupacken. Statt immer nur zu reden, habe er das jetzt einfach mal gemacht.

Auf den ersten Blick ist sein Projekt ja auch gar nicht so ungewöhnlich. Schließlich wurde in Gonzerath schon manche Scheune gebaut, wenn auch nicht immer in Holzständerbauweise. Besonders ist aber, dass sich da ein 22-Jähriger ins Zeug legt – und das für einen 144 Quadratmeter großen Bau für seine Traktorsammlung. Ebenso besonders ist, dass Niklas auf traditionelle Art baut: „mit Zapfenverbindungen wie vor 100 Jahren“ statt vieler Nägel und mit Mondholz. Im Winter bei abnehmendem Mond gefällt, weise es besondere Eigenschaften auf, er nennt als Beispiele bessere Witterungsbeständigkeit und Resistenz gegen Insektenbefall.