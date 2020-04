Aktuelle Zahlen : Noch 22 Menschen im Landkreis Bernkastel-Wittlich an Covid-19 erkrankt

Bernkastel-Wittlich Zwei weitere Fälle von Infizierten wurden dem Gesundheitsamt am Mittwoch gemeldet, ein Mensch ist als genesen aus der Quarantäne entlassen worden.

Gleichzeitig endete die häusliche Isolierung für einen an Covid-19 Erkrankten, sodass sich die Zahl der Genesenen mit Stand am Mittwoch, 29. April, 17 Uhr, auf 105 beläuft. Unter Berücksichtigung der Genesenen sowie der beiden bisherigen Todesfälle waren damit im Kreis Bernkastel-Wittlich am Mittwochnachmittag 22 Menschen an Covid-19 erkrankt.