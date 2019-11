Kultur : 220 Besucher lauschen in Wittlich Norbert Scheuer

Norbert Scheuer bei seiner Lesung in der ehemaligen Synagoge in Wittlich. Foto: Christina Bents

Wittlich Einer der erfolgreichsten zeitgenössischen Autoren, Norbert Scheuer aus Kall-Keldenich in der Eifel, ist mit seinem aktuellen Buch „Winterbienen“ auf Einladung der Stadtbücherei Wittlich in der ehemaligen Synagoge zu Gast gewesen.

Norbert Scheuer besucht Wittlich bereits zum dritten Mal. Las er vor einigen Jahren noch in der Buchhandlung Rieping vor 30 Menschen, wollten jetzt mehr als 200 Personen Auszüge aus seinem aktuellen Werk „Winterbienen“ hören. Das Buch war mit anderen fünf Werken in der Shortlist des deutschen Buchhandels und hat den Wilhelm-Raabe Preis bekommen (der TV berichtete).

Norbert Scheuer beginnt mit Auszügen aus dem jüngsten Werk, das in Tagebuchform geschrieben ist. „Es geht um die Eifel 1944, viel über Bienen, und die Geschichte handelt von der Sehnsucht nach Normalität“, sagt er selbst. Die Hauptperson ist Egidius Arimond, der wegen Epilepsie aus dem Schuldienst entlassen wurde. Er züchtet Bienen und verdient sich mit dem Honig etwas Geld, um zu überleben und seine Medikamente kaufen zu können. Zudem bringt er in präparierten Bienenstöcken Flüchtlinge über die Grenze, was er sich bezahlen lässt. In der Bibliothek seines Ortes bekommt er Hinweise für seine Fluchthilfe. Dort sucht er auch nach Zetteln eines seiner Vorfahren, eines Benediktinermönchs, der seine um 1490 seine Lebensgeschichte aufgeschrieben hat. Sie finden als Fragmente in Scheuers Werk ihren Platz. Der Roman wird immer spannender, als der Krieg näherrückt und Egidius die Medikamente auszugehen drohen, mit denen er seine Krankheit unter Kontrolle hält.