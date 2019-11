Soziales : Ein neuer Lebensraum mitten in der Stadt

Foto: Clemens Beckmann. Foto: TV/Clemens Beckmann

Bernkastel-Kues/Wittlich 24 Menschen mit Behinderung haben das Gebäude auf dem Gelände der ehemaligen Marienkirche in Kues bezogen. Das vierstöckige Haus beherbergt auch eine Tagesförderstätte. Die Bewohner wollen sich in das Gemeinwesen integrieren.

Auch wenn noch nicht alle Kisten ausgepackt sind: 22 Erwachsene mit geistiger Behinderung und ihre Betreuer haben den Umzug von Maria Grünewald in Wittlich in den „Lebensraum Kues“ geschafft. Zwei weitere Bewohner werden noch folgen.

Ihr neuer Lebensraum ist das vierstöckige Gebäude auf dem Gelände der ehemaligen Marienkirche im Stadtteil Kues. Die St. Raphael Caritas Alten- und Behindertenhilfe (CAB), die ihren Sitz in Mayen hat und unter anderem Maria Grünewald sowie Seniorenheime in Wittlich und Bernkastel-Kues betreibt, hat dort fünf Millionen Euro investiert: in 24 Einzelzimmer, eine Tagesförderstätte mit 20 Plätzen sowie im Obergeschoss fünf Wohnungen, die auf dem freien Wohnungsmarkt angeboten werden. Drei davon sind bereits vermietet.

Hintergrund: Die CAB will behinderte Menschen besser in das Gemeinwesen einbinden. Eine Rolle spielt auch, dass viele der Bewohner damit näher zu ihren Angehörigen rücken. Außerdem, so die CAB, werde der dezentrale Ausbau von Beschäftigungsangeboten für schwer- und mehrfach beeinträchtigte Menschen fortgesetzt. Bernkastel-Kues passt da als einer der zentralen Orte im Kreis Bernkaste-Wittlich gut hinein.

Und als die katholische Kirchengemeinde St. Briktius nach der Entweihung der nicht mehr genutzten Marienkirche eine neue Nutzung des Geländes suchte, kamen die Parteien zusammen und schlossen einen Erbbaurechtsvertrag für das Grundstück (der TV berichtete). Im Oktober 2018 erfolgte die Grundsteinlegung. Ein Jahr später kann der Neubau, und damit nach Plan, genutzt werden. Eine Besonderheit. In der Glasfront im Treppenhaus sind Fensterelemente der ehemaligen Marienkirche verbaut.

Fabian Klaes ist Leiter des Hauses. Vorher arbeitete er in Maria Grünewald. Er habe sich ganz bewusst dafür beworben. „Der Lebensraum Kues ist ein spannendes Projekt und eine Herausforderung“, sagt er. Zusammen mit den Bewohnern und den etwa 30 Mitarbeitern will er das Haus zu einem Teil der Stadt machen. Die Menschen mit Behinderungen sollen in das Leben integriert werden. So weit möglich, werden sie diesen Weg auch alleine gehen. Es gebe bereits Wünsche, sagt Regina de Pellette. Sie ist für die Personalplanung zuständig und plant und koordiniert Angebote in den Häusern außerhalb von Maria Grünewald.

Ein Bewohner wolle einen Malkurs besuchen, berichtet sie. Ein anderer suche nach einer Möglichkeit in einem Chor zu singen. De Pellette und Klaes betonen, dass die Menschen mit Behinderungen zur Entwicklung des Hauses beitragen sollen. Ganz bewusst seien beispielsweise die Wände in den vielen Gängen noch weitgehend nackt. Wie sie gestaltet werden, sei eine der Aufgaben der nächsten Zeit. Ein Teil der Bewohner ist tagsüber in Behindertenwerkstätten beschäftigt. Die schwerer Beeinträchtigten sind in der Tagesförderstätte im Erdgeschoss des Hauses. Dorthin werden per Bus auch noch Personen gefahren, die außerhalb wohnen.

Auf den beiden Wohnetagen sind die Bewohner ziemlich autark. Jede verfügte über einen Aufenthaltsraum mit Küche. Am Wochenende wird dort auch gekocht. Auch das sei für den Gemeinsinn wichtig, betonen die Betreuer, die rund um die Uhr im Einsatz sind: im Früh-, Tag-, Spät- und Nachtdienst. Bis sich alle eingewöhnt haben, wird es noch etwas dauern. Schließlich hat nicht jeder jeden vorher gekannt.

Von der Brüningstraße aus bietet sich der beste Blick auf das vierstöckige Gebäude. Foto: TV/Clemens Beckmann