„You’ll never walk alone“ : 24 Stunden wandern im Ferienland Bernkastel-Kues – Auftakt für die Anmeldung

Foto: dpa/Henning Kaiser

Bernkastel-Kues In Anlehnung an die Fußballhymne „You’ll never walk alone“ wird auch bei der 24-Stunden-Wanderung im Ferienland Bernkastel-Kues am Wochenende, 18. und 19. April 2020, keiner alleine laufen. 250 Startplätze gibt es für die beliebte Wanderung. Die Anmeldung startet am 1. Dezember um 9 Uhr.

„Das ist schon irgendwie ein eingeschworener Haufen – diese Wanderer – deswegen passt diese Hymne auch zu der Wanderung“, erzählt Patrick Schäfer vom Organisationsbüro der Kultur und Kur in Bernkastel-Kues. „Die fiebern jetzt alle der Online-Anmeldung entgegen und im März dann wieder der Veröffentlichung der Wanderstrecken“, freut sich Schäfer über den enormen Zuspruch.