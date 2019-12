Sport : 24-Stunden-Wanderung in Bernkastel-Kues schnell ausgebucht

24-Stunden-Wanderung in Bernkastel-Kues schnell ausgebucht

Bernkastel-Kues (hpl/red) Einen Rekord meldet das Veranstaltungsbüro der Kultur und Kur in Bernkastel-Kues. Dort war die für nächstes Jahr geplante 24-Stunden-Wanderung nur 29 Minuten, nachdem das Anmeldeformular online war, ausgebucht.

„Jetzt sind wir wirklich der Pop-Star unter den 24-Stunden Wanderungen in Deutschland. Das ist schon der Wahnsinn“, freut sich Patrick Schäfer vom Organisationsteam. Eintragungen sind auf der Warteliste möglich. Die Wanderung startet am Samstag, 18. April 2020 und endet am Sonntag, 19. April.