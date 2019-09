Freizeit : 25 000 Badegäste in Morbach

Morbach Die Freibadsaison in Morbach endet am Samstag, 14. September. Seit dem Start am 18. Mai verzeichneten die Verantwortlichen für das Bad der Gemeinde Morbach insgesamt 25 000 Badegäste.

