Fest : Jubiläums-Konzert in der Walholzkirche

Morbach-Weiperath (red) Mit dem „Horn-Trio“ alias Familie Rizov wird am Sonntag, 25. August, ab 17 Uhr der Konzertsommer in der Walholzkirche (Foto) in Weiperath eröffnet. Daniela Rizova (Violine) hat in Sofia an der Musikhochschule studiert und später als Solo-Violinistin in der Philharmonie gespielt.

