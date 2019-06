Bildung : Erfahrungen fürs Leben, nicht nur den Berufsstart

Perfektes Ambiente für exzellenten Abschluss: Die Teilnehmer, Partner und Dozenten des Exzellenzkurses der Berufsbildenden Schule Bernkastel-Kues bei der Abschlussveranstaltung auf dem River Bär in Mülheim. Foto: TV/Björn Pazen

MÜLHEIM/BERNKASTEL-KUES Der zweite Exzellenzkurs der BBS Bernkastel-Kues ist nach zehn Modulen mit einer Abschlussgala zu Ende gegangen.

Sie haben gemeinsam mit Behinderten des DRK-Sozialwerks Insektenhotels gefertigt, haben sich im Landtag über Politik informiert, haben sich mit Körpersprache und Rhetorik befasst, haben sich bei der Firma Benninghoven über ein weltweit tätiges Unternehmen und beim Trierischen Volksfreund über Medien schlau gemacht, kennen sich nun mit Benimm-Regeln aus und haben den Umgang mit Finanzen sowie das richtige Styling für den Beruf kennengelernt – jetzt haben die Teilnehmer des zweiten Exzellenzkurses der Berufsbildenden Schule (BBS) Bernkastel-Kues ihre Zertifikate in der Tasche.

In einer feierlichen Abschlussgala haben die rund 25 Berufsschüler und Azubis auf dem Hotelschiff River Bär in Mülheim den geladenen Gästen die zehn Module des Exzellenzkurses, der im Oktober begann, präsentiert. Und sie durften beim Drei-Gang-Menü ihre Kenntnisse über die richtigen Tischmanieren, die ebenfalls Teil des Kurses waren, in die Tat umsetzen. Schulleiter Dr. Willi Günther beleuchtete den Kurs, und alle Festredner würdigten das Engagement der Teilnehmer, aber auch der Dozenten und Partner, die das Projekt erst möglich machten.