Verkehr : Neue Bahnbrücke bei Ürzig verschoben: Milimeterarbeit mit 2500 Tonnen Stahl und Beton

Am Sonntagmorgen war die neue Bahnbrücke bei Ürzig schon am richtigen Platz, ab Montagmorgen sollen wieder Züge rollen. Foto: TV/Björn Pazen

ÜRZIG Bei Ürzig wurde am Samstag eine neue Bahnbrücke mit Hydraulikpressen eingeschoben. Die alte Brücke war am Freitag abgerissen worden.

(BP) Als am Freitagnachmittag gegen 15 Uhr der letzte Zug die Bahnstrecke zwischen den Bahnhöfen Wittlich und Bullay passiert hatte, begann für zahlreiche Spezialfirmen eine Mammutaufgabe fürs Wochenende. Mit Start der Streckensperrung musste zunächst die alte Bahnbrücke in der Nähe des Ürziger Bahnhofs und über die gesperrte Landesstraße 56 abgerissen werden, dann wurde das daneben seit April errichtete Brückenbauwerk eingeschoben, und schließlich musste die Bahnstrecke mitsamt Gleisen und Signalanlagen wieder betriebsbereit gemacht werden. Schließlich sollten am Montag ab 5 Uhr wieder die Züge rollen.