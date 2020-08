Beruf : 29 Nachwuchskräfte starten bei Mettler

Papier Mettler Foto: TV/Papier Mettler

Morbach (red) Karrierestart bei Papier-Mettler: 29 Nachwuchskräfte haben ihre Ausbildung beim europäischen Marktführer für Serviceverpackungen in Morbach begonnen. In elf verschiedenen Berufen legten die Auszubildenden und dualen Studenten den Grundstein für ihren Einstieg in die Berufswelt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken