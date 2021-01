Dorfentwicklung : Mehr Platz für Familien: In Landscheid entstehen 29 neue Baugrundstücke

Landscheid Ein Investor macht es möglich: In der Mehrortgemeinde soll im Bereich „Auf´m Maarflur“ ein neues Baugebiet entstehen.

Es gibt in Landscheid einen großen Bedarf an Baustellen, wie Ortsbürgermeister Michael Comes während der vergangenen Gemeinderatssitzung, zu der 30 interessierte Besucher in die Eifellandhalle gekommen waren, erklärt. Etwa alle zehn Tage kämen Anfragen zu Baustellen. Dem soll Abhilfe geschaffen werden. Zwei Investoren wollen „Auf´m Maarflur“ Wohnraum für den Eigenbedarf schaffen. Das Gelände ist 3,6 Hektar groß und es sollen 29 Grundstücke darauf entstehen, so ein erster Gestaltungsentwurf des Bitburger Ingenieurbüros Ralf Karst. Mit einem Grundstückskauf wird die Verpflichtung in den nächsten drei Jahren mit dem Bau zu beginnen, verbunden sein. Interessenten können sich über eine E-Mail-Adresse auf zwei Grundstücke bewerben. Zur Preisorientierung gab einer der Investoren einen Preis von 100 Euro pro Quadratmeter an.