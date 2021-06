Bildung : Das lange Warten auf den Kita-Neubau in Traben-Trarbach

<irspacing style="letter-spacing: -0.01em;">Traben-Trarbach</irspacing> Die Kita Rappelkiste in Traben-Trarbach muss abgerissen werden. Der Neubau könnte nun teurer als geplant werden - und müsste europaweit ausgeschrieben werden. Das kann dauern.

„Der Neubau hat sich am Ende als einzige Möglichkeit herausgestellt. Wir sind unter anderen Voraussetzungen gestartet, aber das hat sich geändert,“ erklärt Stadtbürgermeister Patrice Langer in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses des Stadtrats. Es geht um die Kita Rappelkiste. Schon vor vier Jahren war eine Sanierung in der Planung. Aber es hatte sich bereits Ende vergangenen Jahres herausgestellt, dass eine Sanierung der Kita, in der rund 80 Kinder von zirka 21 Erziehern betreut werden, zu teuer kommt. Der Grund ist einerseits die marode Substanz des Gebäudes, zum anderen aber auch die neuen Richtlinien, die das rheinland-pfälzische Kita-Gesetz in diesem Jahr vorgibt. Statt einer fünf-gruppigen Kita muss nun eine sechs-gruppige Kita ermöglicht werden.