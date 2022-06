Freizeit : Das sind die Höhepunkte des Bungert-Oktoberfests 2022 – Kartenvorverkauf gestartet

Wittlich Nach zwei Jahren Pause wird es in diesem Jahr – nach dem derzeitigen Stand – wieder ein Oktoberfest in Wittlich geben. Vom 23. September bis zum 31. Oktober präsentiert Festwirt Winfried Bungert viel Bewährtes, aber auch viele Neuerungen.

Ab sofort können die Karten für das Oktoberfest 2022 gekauft werden (siehe Info). Mit dabei in Wittlich sind unter anderem wieder die Mallorca-Stars Mia Julia, Mickie Krause, Peter Wackel, Isi Glück und – neu dabei – Almklausi, der bei der ersten Mallorca-Party – die in den sechs Oktoberfest-Wochen immer freitags sein wird – den Auftakt macht.

30. Oktober: Rolf Kaulard & Orchestra (A Tribute to James Last) und Saxndi

Beim Tag der Blasmusik in Wittlich sind aber wie 2019 aich Musikerinnen und Musiker sowie Musikvereine der Region gefordert, um beim gemeinsamen Musizieren ihr Können zu zeigen. Die Kapelle, die in Uniform und mit den meisten Musikern im Festzelt aufspielt, kann sich über einen Preis freuen: Bungert sponsert einen Vereinsabend mit unter anderem Spießbraten, Würstchen oder Getränken im Wert von 500 Euro.

Neu in diesem Jahr ist der Auftritt von Rolf Kaulard & Orchestra, die am 30. Oktober die Musik des Entertainers James Last ins Wittlicher Festzelt bringen.

Im Zelt habe man in diesem Jahr auf die geänderten Bedingungen durch Corona reagiert. „Zehn Menschen passen an eine Festzeltgarnitur, wir verkaufen aber nur acht Plätze pro Tisch“, sagt Festwirt Winfried Bungert. Und trotzdem: 3000 Sitzplätze – so viel wie noch nie – bietet das vergrößerte Festzelt. Mit Stehplätzen vor Bühne und Theken fasst das 100 Meter lange und 40 Meter breite Hauptzelt rund 4000 Partygäste. In der Festzeltküche werde, so Bungert, frisch gekocht. „Tiefgekühltes oder Convenience Food wird man beim Bungert-Oktoberfest nicht finden“, sagt Bungert.