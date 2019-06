Brandschutz : 30 Jahre Feuerwehrfreundschaft mit Frankreich

Die Kameraden aus Selles-sur-Cher zum Abschluss ihres Besuchs in der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach, in der Mitte der Capitain der Feuerwehr Selles-sur-Cher, Luc Waluzka, und Bürgermeister Marcus Heintel. Foto: TV/Gerd Litzenburger, Frank Mittelmann

Traben-Trarbach (red) Seit drei Jahrzehnten sind die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach und die Sapeurs-pompiers aus Selles-sur-Cher freundschaftlich miteinander verbunden. Kürzlich waren die Feuerwehrkameraden aus Frankreich zum 30. Mal in der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach zu Gast.

Das Organisationsteam um Gerd Litzenburger, Heinz-Willi Mohr, Peter Weyrich und Frank Mittelmann hatte ein umfangreiches Besuchsprogramm organisiert. An den vier Tagen standen unter anderem ein Besuch bei der Feuerwehr Irmenach-Beuren, die Besichtigung des Hochmoselüberganges sowie die Besuche des Zylinderhauses in Bernkastel-Kues und des Irmenacher Marktes sowie eine Moselschifffahrt und ein Abstecher zu den Tagen der Offenen Weinkeller in Traben-Trarbach auf dem Programm. Bürgermeister Marcus Heintel sprach den Kameraden aus Selles-sur-Cher mit einer Dankesurkunde für die 30-jährige freundschaftliche Verbindung Anerkennung und Dank aus. Foto: Gerd Litzenburger, Frank Mittelmann