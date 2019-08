Konzert : Eine Hommage an den Blues

32/20 Blues Band. Foto: TV/Klaus Wanjek und Eva Weber-Wanjek

Kröv (red) In der Musikreihe Sommersause spielt die „32/20 Blues Band“ am Donnerstag, 22. August, ab 19 Uhr in der Kulturscheune im Staffelter Hof in Kröv. Seit 19 Jahren begeistern die Musiker mit traditionellen Blues das Publikum.

Der Eintritt ist frei. Einlass ist ab 18 Uhr.