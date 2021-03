Abitur : 35 junge Menschen bestehen in Morbach das Abitur

Morbach Vierter Jahrgang der Integrierten Gesamtschule wird nach der Reifeprüfung verabschiedet.

Mit umfangreichen Hygiene- und Abstandsregelungen war es auch in diesem Jahr möglich, dass die Schüler der Jahrgangsstufe 13 der IGS Morbach trotz der bestehenden Corona-Pandemie zum schriftlichen sowie mündlichen Abitur antreten konnten. Wie die Schule mitteilt, sei es besonders erfreulich gewesen, dass die Abiturzeugnisse in einer kleinen Runde persönlich von der Schulleitung und den Stammkurslehrern an die Abiturienten übergeben werden konnten.

Die Oberstufenleiterin Monika Dusaux griff in ihrer Rede das Motto des diesjährigen Abiturjahrgangs auf und verglich die IGS Morbach aufgrund ihrer Lage hoch oben im Hunsrück, mit dem Olymp – dem Wohnort der Götter. Sie gratulierte insgesamt 35 Prüflingen, die das Abitur erfolgreich bestanden haben. „Mit dem Gesamtdurchschnitt von 2,49 habt ihr den bisher besten Abiturnotendurchschnitt der IGS Morbach erreicht.“ „Gerade aufgrund der besonderen Bedingungen, unter denen ihr eure Prüfungen abgelegt habt, werdet ihr euch immer an diese Zeit zurückerinnern“, erklärte Schulleiter Peter Geisenhainer. Auch die Schüler fanden die passenden Worte für die gemeinsame Zeit. „Ich möchte mich für die Erinnerungen bedanken, die wir aus der Schulzeit mitnehmen“, sagte Jannik Nau in seiner Rede an einen seiner Leistungskurslehrer.