Engagement : Viele Ideen – mit Spaß umgesetzt

Heidrun Bernitt (rechts) und Dagmar Kassner-Dingerdissen vom Förderverein „Möhrings Architekturwelt“ freuen sich über den ersten Freiwilligen-Mitmach-Tag der VG hinaus auf Zeitzeugen, deren Geschichten die Ausstellung im Brückentor bereichern sollen. Foto: TV/Ursula Schmieder

Traben-Trarbach Mehr als 350 Helfer sprengten beim ersten Freiwilligen-Mitmach-Tag der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach alle Erwartungen der Organisatoren.

Es wird geschippt, geschraubt, gestrichen, geschnitten, gesäubert und zugleich auch Kulturelles geboten. So wie im Traben-Trarbacher Brückentor, wo sich eine Ausstellung dessen Architekt Bruno Möhring widmet.

Heidrun Bernitt und Dagmar Kassner-Dingerdissen vom Förderverein „Möhrings Architekturwelt“ freuen sich dort auf Zeitzeugen. Auf „Leute, die Geschichten erzählen – über das, was hier passiert ist“, erläutert Bernitt. So wie der Mann, der die Sprengung der Brücke am 13. März 1945 miterlebte. Erinnerungen wie diese will Bernitt, die die Ausstellung konzipierte, dafür aufbereiten. Daher wird sie auch nach dem ersten Freiwilligen-Mitmach-Tag der Verbandsgemeinde (VG) Traben-Trarbach“ ansprechbar sein. Wer etwas zur „Spurensuche rund um die Brücke und das Brückentor“ beitragen möchte, kann die Designerin und Architektin anrufen (0160/3542902) oder einen Besuchstermin mit ihr vereinbaren.

Info Die Projekte Stadt: Weihertorplatz-Brunnen restauriert; Brückentor-Zeitzeugen; DRK-Vorführungen; Grabung Mont Royal; Entscheidungsparcours; Hofkonzerte VG-weit. Enkirch: Grundschulhof verschönert. Reil: Literatur und Malen am Fluss, „Frühjahrsputz“ am Kunstrasenplatz, kippenfrei. Krinkhof/Bausendorf: anstreichen, reparieren, reinigen. Kinderbeuern und Hetzhof: Streuobstwiesen-Rettung. Hontheim: große Insektenhotels. Flußbach: Spielplatz und Bolzplatz. Diefenbach: Bachbrücke freigelegt. Starkenburg: neue Boule-Anlage. Kinheim: neuer Barfußpfad.

Insgesamt machten mehr als 350 Menschen mit bei der Ehrenamts-Premiere. In zwölf Gemeinden packten sie an für Vereine, Schulen und Dorfgemeinschaften – und in einigen Orten sogar an mehreren Stellen gleichzeitig (Info). Nur ein weiteres von insgesamt 18 Projekt-Beispielen ist das Engagement der Kinderwingert-Gruppe um Ulla Schnitzius. Die Kinder konnten den Brunnen am Weihertorplatz zwar nicht eigenhändig sandstrahlen. Doch dafür bedankten sie sich bei Bildhauer Moritz Wendhut, der das für sie übernahm, mit einer Einladung zum Essen und einer Feier am Brunnen.

Annette Mörchen, als Referentin der Mainzer Staatskanzlei zuständig für die Ehrenamtsinitiative „Ich bin dabei!“, war beeindruckt. Von der Vielfalt der Projekt-Ideen wie von den vielen Helfern, die sich „für die Gemeinschaft“ engagierten. Der nach tagelangem Dauerregen überraschende Wetterumschwung sei ihnen daher nur zu wünschen gewesen. Darüber hinaus lobte sie die Vorbereitungen, die formelle Ausschreibung und die ausführlichen Projektbeschreibungen. Es mache richtig Spaß, das alles zu erleben.