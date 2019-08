Hobby : Mein liebes altes Blech

In Thalfang treffen sich viele Oldtimerfreunde. Foto: TV/Picasa

THALFANG 350 Oldtimer von den frühen 1930er Jahren bis in die Youngtimer-Ära bereicherten in diesem Jahr das Treffen des MTC Thalfang.

„Der ist noch drei Jahre älter als ich. Und ich bin Jahrgang 1934!“ Mit sichtlichem Vergnügen und unverhohlenem Besitzerstolz entstieg der alte Herr am Samstag seiner rollenden Schatztruhe, die ihn in angemessen gemächlichem Tempo von Heidenburg nach Thalfang gebracht hatte:

Ein unfassbar schöner Ford Type A Tudor de Luxe, Baujahr 1931. Ein wahres Prachtexemplar an Automobil. „Aber der gehört nicht mir, der gehört meinem Sohn“, wies Helmut Stein gleich darauf hin, dass er nur an diesem Tag wohl „ausnahmsweise“ das blank geputzte 88 Jahre alte Unikat bewegen durfte.

Zur 14. Auflage des markenoffenen Old- und Youngtimer-Treffens des MTC (Motor- und Touristikclub) Thalfang nämlich. Die Gala des alten Blechs auf dem weitläufigen Grün des Thalfanger Gesundheitszentrums hat sich längst einen Namen gemacht bei den Oldtimerfreunden.

Drei Tage lang, von Freitag bis Sonntag war es ein reges Kommen und Gehen von Fahrzeugen, von Fahrerinnen und Fahrern, von Menschen, die einfach nur Spaß und Freude an bildschönem, gut erhaltenem technischen Kulturgut haben. Und der Thalfanger Verein macht sich jede Menge Arbeit bei der Vorbereitung dieses Familienfests der Oldtimerfreunde.

„144 Mitglieder hat unser Verein. Rund 100 davon sind eingespannt, damit hier vorher und an den drei Tagen des Treffens alles in geregelten Bahnen abläuft.“

Rund 350 Autos sind es an diesem Wochenende. „Viele Besucher kommen auch, weil sie Tipps für Ersatzteile oder Reparaturen haben möchten. Aber wir sind kein Basar“, sagen die Beiden. Einer der Höhepunkte des Treffens ist der Korso aller Teilnehmer am Samstagnachmittag durch den westlichen Hochwald. „Überall in den Dörfern bleiben die Menschen stehen und applaudieren auch oft.“