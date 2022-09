Kaienburg-Areal : Stadt gibt grünes Licht für vier Neubauten in der Wittlicher Innenstadt

Wittlich Auf einer Brache wenige Meter vom Marktplatz entfernt plant die Immobiliengesellschaft Krebs vier Neubauten mit 36 Wohnungen und Tiefgarage. Die Stadt Wittlich hat nun den Bebauungsplan für das große Wohnbauprojekt abgesegnet. Eine Zunahme des Verkehrslärms ist laut Gutachtern hinnehmbar.

In ihrer Planung für die Bebauung des Gebiets Kaienburg in der Wittlicher Innenstadt ist die Wittlicher Immobiliengesellschaft Krebs einen entscheidenden Schritt weiter: Der Wittlicher Stadtrat hat den dazu notwendigen Bebauungsplan auf seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Als die Stellungnahmen von Anwohnern und öffentlichen Stellen diskutiert wurden, wurden bloß noch Details diskutiert. Das Abstimmungsergebnis und damit der Satzungsbeschluss fielen einstimmig aus. Die Immobiliengesellschaft kann also nun den Bauantrag für ihr großes Wohnbauprojekt stellen, über den bei der zuständigen Baubehörde bei der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich entschieden wird. Die städtischen Gremien haben für das Bauvorhaben in bester Innenstadtlage ihr Einverständnis und damit grünes Licht gegeben. Die langjährige Brache hinter dem Absperrzaun in der Oberstraße dürfte damit bald Geschichte sein: