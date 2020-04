Kostenpflichtiger Inhalt: Infrastruktur : 4,9 Millionen Euro für den Straßenbau

Investitionen des Landes BKS-WIL Foto: TV/Schmitz, Alexandra

Bernkastel-Wittlich Das Land will in diesem Jahr im Kreis Bernkastel-Wittlich mit erheblichen Investitionen zwölf Projekte voranbringen. Ob die Vorhaben alle wie geplant umgesetzt werden können, bleibt unklar. Auch da spielt die Pandemie eine Rolle.

Für den Erhalt und Neubau von Landesstraßen, Radwegen, Kreisverkehren und Brücken stellt die rheinland-pfälzische Landesregierung im neuen Investitionsplan Landesstraßen bis 2023 rund 560 Millionen Euro bereit (der Trierische Volksfreund berichtete). Auf den Kreis Bernkastel-Wittlich entfallen dabei für das Jahr 2020 rund 4,9 Millionen Euro. Insgesamt will das Land dort zwölf Projekte forcieren.

„Mit dem neuen Investitionsplan benennen wir gezielt unsere kommenden Projekte, damit der Landesbetrieb Mobilität optimal planen und bauen kann“, sagt Verkehrsminister Dr. Volker Wissing.

Info Zahlen und Daten 4,9 Millionen Euro stellt das Land Rheinland-Pfalz in diesem Jahr für Sanierung beziehungsweise Aus- und Neubau von Landesstraßen, Radwege, Brückenbauwerke und Knotenpunkte bereit. Die Summen verteilen sich folgendermaßen auf zwölf Projekte. In Klammern hinter den für das laufende Jahr genannten Summen werden die veranschlagten Gesamtkosten, die das Land tragen muss, genannt. Inbesondere Ortsdurchfahrten werden unter anderem kofinanziert von Gemeinden, VG-Werken etc. Fahrbahnerneuerungen Landesstraße 16, Ortsdurchfahrt Niedermanderscheid, 100 000 Euro (200 000 Euro); L 47, Ortsdurchfahrt Kues, Cusanusstraße; 400 000 Euro (1,4 Millionen Euro); L 56 von Ürzig bis L 57 Bahnhof Ürzig, 1,1 Millionen Euro (3,2 Millionen Euro); L 155, Papiermühle bis Berglicht, dritter Teilabschnitt 377 000 Euro (1,6 Millionen Euro); L 156 und L 155, Ortsdurchfahrt Dhron; 793 000 Euro (2 Millionen Euro); L 159, B 327 bis Morbach-Hinzerath, 100 000 Euro (300 000 Euro); L159, Ortsdurchfahrt Hinzerath, 213 000 Euro (1,5 Millionen Euro); L 190, Traben-Trarbach, Ortsdurchfahrt Trarbach, 100 000 (770 000 Euro); Radwege L 16, Niedermanderscheid bis Pantenburg, 100 000 Euro (600 000 Euro); Brücken: L 53, Lieserbrücke in Platten; 700 000 Euro (1,1 Millionen Euro) L 189 Moselbrücke Lösnich; 460 000 Euro (860 000 Euro); Knotenpunkte: L 150, L 148, K 138, Büdlicherbrück, 400 000 Euro (2,6 Millionen Euro).

Planungssicherheit kann die Straßenbaubehörde derzeit mehr als sonst gebrauchen. Denn während der Corona-Krise ist „die Abstimmung mit den beteiligten Gemeinden, Behörden, planenden Ingenieurbüros momentan etwas schwierig“, schildert Winfried Schmitt, Fachgruppenleiter beim Landesbetrieb Mobilität (LBM) Trier das Problem. Entsprechende Termine seien nur sehr umständlich zu realisieren. Zudem können laut Schmitt nicht alle erforderlichen Grunderwerbsverhandlungen vor Ort stattfinden, was wiederum die „Umsetzung verschiedener Maßnahmen verzögert“. Es bleibe abzuwarten, wie sich das Geschehen auf den Baustellen weiter entwickeln werde. Ein Anliegen der Bauwirtschaft werde es sicher sein, die Bautätigkeit so weit wie möglich aufrechtzuerhalten. Letztlich könnten Erkrankungen oder Anordnungen von Quarantäne bei den „Baufirmen, ihren Subunternehmen oder Lieferanten Einfluss auf die Fortführung von den Baustellen haben“, sagt Schmitt weiter.

Trotz der Probleme bleibt es laut Schmitt das Ziel des LBM, die Umsetzung der Bauprojekte im Landkreis kontiniuierlich voranzutreiben. Eine Option in diesem Zusammenhang könne es sein, Ersatzprojekte in Angriff zu nehmen, die sich gegebenenfalls schneller realisieren lassen. Die wichtigsten Projekte:

Bei allen Unwägbarkeiten: Das meiste Geld will das Land bei der Landesstraße 56 bei Ürzig ausgeben. Die Bauarbeiten laufen bereits seit Oktober. Es handelt sich um ein Gemeinschaftsbauvorhaben von unterschiedlichen Baulastträgern, dem Land und den VG-Werken Bernkastel-Kues. Die L 56 soll von Ürzig bis zur L 57, Ürziger Bahnhof, auf einer Länge von 1300 Metern ausgebaut werden. Gleichzeitig wird parallel zur L 56 ein Wirtschafts- beziehungsweise Radweg neu hergestellt. Auch die komplette Entwässerung an der Landesstraße wird neu geregelt. Die anfallenden Wassermassen werden unter anderem über zwei neu bauende Regenrückhaltebecken in den Bieberbach eingeleitet. Gleichzeitig erneuert die Deutsche Bahn AG das Bahnbauwerk im Kreuzungsbereich auf der Strecke Trier-Koblenz. Die Kosten für das Bauwerk von drei Millionen Euro teilen sich das Land (1,6 Millionen Euro) und die DB (1,4 Millionen Euro). Landesstraße und Versorgungsleitungen werden mit 3,9 Millionen Euro veranschlagt. Die Erneuerung der Fahrbahn soll bis Mitte 2021 abgeschlossen sein.

Ein Mammutprojekt ist die Sanierung der Ortsdurchfahrt von Kues, der Cusanusstraße (L 47). Die Bauarbeiten in der Saarallee, Bahnhof- und Cusanusstraße sollen voraussichtlich nach dem Weinfest Mitte September beginnen. Voraussetzungen sind, dass der erforderliche Grunderwerb abgeschlossen und die Bauerlaubnisse der Anlieger vorliegen. Auch ein umfangreiches Vergabeverfahren sei bei dem Projekt nötig.

Bei diesem Bauvorhaben mit einem Finanzvolumen von 1,4 Millionen Euro (Landesanteil) handelt es sich um ein Gemeinschaftsprojekt. In diesem Jahr sind 400 000 Euro eingeplant. Beteiligt sind die VG-Werke Bernkastel-Kues, Versorgungsunternehmen und das Land Rheinland-Pfalz. Die Ausbaustrecke ist rund 970 Meter lang. Rekordverdächtig ist die Anzahl von neun Bauabschnitten. Der Grund: Man will die Beeinträchtigung für Gewerbetreibende und Anlieger der Hauptverkehrsader von Kues so gering wie möglich halten. Diese Vorgehensweise verursache allerdings eine längere Bauzeit und höhere Kosten. Für das Projekt sind drei Jahre veranschlagt. Vorgezogen wurden Kanalarbeiten an der Triniusstraße, unter anderem weil es sich um eine sehr schwierige Spezialtiefbaumaßnahme handelt (der Volksfreund berichtete).

Dass nicht immer alles läuft wie geplant, dafür ist die Ortsdurchfahrt von Trarbach, die Schottstraße, ein gutes Beispiel. Nach Angaben des Fachmanns vom LBM hat sich das Projekt sechs Monate verzögert. Bei der „umfangreichen und schwierigen Baumaßnahme“ sind ebenfalls mehrere Partner mit im Boot. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 2,7 Millionen Euro.

Das Land trägt 690 000 Euro, die Stadt 675 000 Euro, die VG-Werke Traben-Trarbach rund 1,3 Millionen Euro sowie RWE und Telekom je rund 8000 Euro. Nach jetzigem Stand sollen die Arbeiten bis Jahresende abgeschlossen sein. Die Verzögerung habe sich aufgrund der Vielzahl und der nicht vorher bekannten Versorgungsleitungen der Telekom und der Auftragserweiterung der RWE auf Erdverkabelung und der Erweiterung der VG-Werke für Hausanschlüsse der Wasserversorgung ergeben.

Die Lieserbrücke in Platten muss abgerissen und neu gebaut werden. Sie ist in einem schlechten Zustand und weist eine „mangelnde Tragfähigkeit“ (O-Ton Winfried Schmitt) auf. Kosten: 1,5 Millionen Euro. Die Bauzeit soll 18 Monate dauern. Für den örtlichen Fußgängerverkehr wird eine Hilfsbrücke eingerichtet. Der Bau kann frühestens im jahr 2021 beginnen, wenn eine andere Brücke fertig ist: die Bieberbachbrücke, im Zuge der B 50 alt, ebenfalls bei Platten. Für das Vorhaben ist eine Vollsperrung nötig. Die Arbeiten, ebenfalls Abbruch und Erneuerung, sollen Mitte des Jahres beginnen und rund ein halbes Jahr dauern. Die Submission fand bereits statt. Kosten: 650 000 Euro.

Der Landesbetrieb hat für 2020 eine weitere Brücke auf dem Programm: die Moselbrücke Erden/Lösnich. Sie wird hochgestuft zur Bundesstraße B 269 neu und muss künftig die Anforderungen an eine Bundesstraße erfüllen. Vorgesehen sind die Erneuerung der Brückenkappen, der -abdichtung und der Fahrbahnbelag. Auch die Übergangskonstruktionen werden erneuert und durch lärmgeminderte ausgetauscht. Die Kosten belaufen sich auf zwei Millionen Euro. Mit dem Bau soll 2021 begonnen werden.

Darauf haben die Hunsrücker lange gewartet: Die Entschärfung des Knotenpunktes Büdlicherbrück soll angegangen werden. Die L 148 von der Mosel aus Trittenheim/Leiwen kommend, soll an die verlegte K138 indirekt angebunden werden. Ein „versehentliches Durchrauschen“, wie Schmitt es schildert, werde damit unterbunden. Im Knotenpunktbereich erhält die L 150 in beiden Fahrtrichtungen eine Linksabbiegespur in Fahrbahnmitte. In Richtung A 1, Anschlussstelle Mehring, bekommt die L 150 einen Beschleunigungsstreifen. Ziel ist es, noch in diesem Jahr die Planfeststellung einzuleiten, das übliche Verfahren, um die Baugenehmigung im Straßenbau zu bekommen. Wann allerdings tatsächlich die Bagger anrücken, ist unklar.