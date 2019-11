Dienstjubiläum : 40 und 25 Jahre im Gefängnis in Wittlich – beruflich

Wittlich In einer kleinen Feierstunde wurden in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Wittlich zwei Bedienstete zu ihren Dienstjubiläen ausgezeichnet. Anstaltsleiter Jörn Patzak gratulierte Justizvollzugsinspektor Peter Gerhards zum 40-jährigen Dienstjubiläum und Justizvollzugshauptsekretär Rigobert Gundacker zum 25-jährigen Dienstjubiläum.

Peter Gerhards, der zurzeit als Abteilungsdienstleiter im Offenen Vollzug eingesetzt ist, begann im Oktober 1992 seinen Dienst in der JVA Wittlich. Rigobert Gundacker, zurzeit in der Hauptgeschäftsstelle und als EDV-Anwenderbetreuer tätig, wurde im Oktober 2001 in der JVA Wittlich eingestellt. Beide waren zuvor als Zeitsoldaten bei der Bundeswehr tätig. In der Feierstunde wurden zudem die Justizvollzugsobersekretärin Tanja Römer und die Justizvollzugsobersekretäre Kai Noble, Sven Schäfer und Christian Thul nach dem erfolgreichen Beenden der dreijährigen Probezeit zu Beamten auf Lebenszeit ernannt. Foto: Justizvollzugsanstalt Wittlich