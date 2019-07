Veranstaltung : Oldtimer-Experten kooperieren

Veldenz/Bernkastel-Kues Zur 41. Sternfahrt der Gemeinde Veldenz lädt diese erstmals zusammen mit dem Zylinderhaus Museum in Bernkastel-Kues ein.

Norbert Sproß, Ortsbürgermeister von Veldenz, verspricht sich „eine Bereicherung für unser Fest“, aber auch „mehr Oldtimer“. Viele Jahre nahmen um 100 teil, 2018 aber nur an die 80. Dabei könnten bis zu 150 Fahrzeuge und deren Fahrer und Beifahrer angemessen untergebracht und versorgt werden. Viele Teilnehmer sind seit Jahren dabei und reisen teils von weit her an. Eher unterrepräsentiert sind laut Sproß hingegen „Oldie-Freaks“ aus der Region: „Die wollen wir auch mitnehmen.“

Die Rundfahrt mit dem Oldtimer-Korso tags darauf hat seit 1979 Tradition und ist eingebunden ins seit 1954 ausgerichtete Wein- und Heimatfest. Dessen 66. Auflage ist 2019 von Donnerstag, 25. Juli, bis Sonntag, 28. Juli. Zur Rundfahrt durch die ehemalige Grafschaft Veldenz und über Bernkastel-Kues starten die Fahrzeuge am Samstag ab 9.30 Uhr. Nachmittags stehen Ehrungen langjähriger Teilnehmer auf dem Programm und Preisverleihungen wie für den Publikumsliebling. Sonntags präsentieren sich die Oldtimer ab 9 Uhr in einer Ausstellung am Ortsrand sowie, nach Fahrer-Siegerehrungen, ab 14 Uhr beim Oldtimerkorso durch den Weinort. Anmeldungen für die Sternfahrt: Zylinderhaus Museum, Telefon 06531/9737776 oder Verkehrsamt Veldenz, 06534/18156.

Simone Meyer-Ruppenthal vom Verkehrsamt Veldenz schätzt an der Kooperation vor allem das damit hinzugewonnene Fachwissen „und die neuen Kontakte“. So sind unter den ersten Anmeldungen für dieses Jahr neben vielen treuen Teilnehmern auch etliche neue. Damit sie und alle anderen Anreisenden sich vor Ort zügig einschreiben können, gibt es ein „Organisations-Büro“ mit Tobias Follmann, Christian Port und Dirk Waschki.

Das Leistungs-Paket für Teilnehmer, die für 65 Euro dabei sind, ist deutlich dicker als sonst. So fährt etwa erstmals ein Pannenfahrzeug mit. Den Werkstattwagen stellt die Wittlicher „Benarrow Oldtimer Garage“ von Bernd Benninghoven, Geschäftsführer von BIVM, Eigentümer und Betreiber des Museums. Beim Stopp am Zylinderhaus mit Biergarten und Restaurant erwartet die Teilnehmer zudem ein Mittagessen und der Besuch im Museum. Auf drei Etagen zeigt es Oldtimer wie der Marken Horch, Audi, Wanderer und DKW vor begehbaren Ladenzeilen aus der Zeit, in der die Fahrzeuge gebaut wurden. Außerdem gibt es für Oldie-Fahrer Preise für unterwegs zu lösende Aufgaben, Pokale wie für den „Publikumsliebling“ und Zylinderhaus-Start-Nummern als Andenken. Wer möchte, kann seinen Wagen zudem am Museum abstellen und per Bus-Shuttle zwischen Veldenz und Bernkastel-Kues pendeln. So lassen sich Sternfahrt und Weinprobe gleichermaßen genießen. Van Stek hofft auf ähnlich großen Zuspruch wie bei den „Kues Cruise-Nights“ mit „ein paar hundert“ Fahrzeugen jeden ersten Freitag im Monat.