Kirche : Markus Risch ist neuer Superintendent

Vizepräses Christoph Pistorius (rechts) führt Markus Risch als neuen Superintendenten des Kirchenkreises Trarbach-Simmern in sein Amt ein. Foto: TV/Dieter Junker

Kastellaun 42-jährigiger Theologe wurde von Vizepräses Christoph Pistorius in sein Amt im Kirchenkreis Simmern-Trarbach eingeführt.

Markus Risch ist der neue Superintendent des evangelischen Kirchenkreises Simmern-Trarbach. Der 42-jährige Theologe, bisher Pfarrer in der Kirchengemeinde Emmelshausen-Pfalzfeld, wurde in der Kirche in Kastellaun vom Vizepräses der Evangelischen Kirche im Rheinland, Christoph Pistorius, in sein Amt eingeführt. Er ist damit Nachfolger von Hans-Joachim Hermes, der in den Ruhestand getreten ist.

In Demut vor den menschlichen Grenzen Verantwortung übernehmen, das will der neue Superintendent. Demut, Ergebenheit, das werde oft als Schwäche verstanden. „Doch meiner Ansicht nach kann nur jemand, der Respekt, Demut vor Herausforderungen hat, wirkliche und damit erfolgreiche Lösungen finden“, zeigte sich Markus Risch in seiner Predigt überzeugt.

Extra Kreissynodalvorstand Von Superintendent Markus Risch wurden auch die von der Kreissynode neuen und wiedergewählten Mitglieder des Kreissynodalvorstandes eingeführt. Neue Synodalälteste sind Alexandra Wüst (Simmern) und Kristian Schaum (Kastellaun). Wiedergewählt als Skriba wurde der Zeller Pfarrer Thomas Werner sowie der Synodalälteste Richard Stabe (Simmern). Neue stellvertretende Synodalälteste sind Dr. Katrin Behnisch-Thomas (Rheinböllen), Cornelia Berg (Simmern), Friedhelm Klumb (Dichtelbach), Reinhard Schäfer (Ober Kostenz) und Bernhard Voget (Kastellaun).

Dies zeige sich gerade jetzt in Zeiten einer Pandemie, das zeige sich aber auch angesichts der Veränderungen, vor denen die Kirche im ländlichen Raum stehe. „Zurückgehende Mitgliederzahlen, sinkende Kirchensteuern, weniger Pfarrstellen, aber viele historische Gebäude. Das sind große Herausforderungen“, machte der Superintendent deutlich. Und es gebe da durchaus Ideen. „Aber wenn einer sagt, er hätte schon die Lösung, sollten wir vorsichtig werden. Demut, Ergebenheit und Respekt können in unserer Situation helfen. Und dass wir uns immer wieder unseres Vertrauens in Gott vergewissern und seinem Heiligen Geist anbefehlen“, betonte Pfarrer Risch.