Wohnen : 42 neue Bauplätze für den Ortsbezirk Morbach

Morbach Das Areal „Auf der Huhf III“ soll im Herbst fertig erschlossen sein.

Mit dem traditionellen Spatenstich haben in dieser Woche Bürgermeister Andreas Hackethal, Bürgermeister der Einheitsgemeinde Morbach, und weitere Beteiligte den Ausbaus des dritten Teilbereiches des Neubaugebietes In der Huhf in Morbach offiziell eröffnet.

Neben der Birkenfelder Straße am Ortsausgang werden 42 neue Bauplätze geschaffen. „Wir haben uns in den Gremien schon vor Jahren mit der Fragestellung des demografischen Wandels und dem Bedarf an Neubaugebieten auseinandergesetzt. Wo Bedarf ist, wird gebaut. Die nächsten Erschließungen sind für Bischofsdhron, Merscheid, Wenigerath, Morscheid und Gonzerath geplant.“