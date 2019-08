Suchaktion: : 47-jähriger Mann, der in Manderscheid vermisst wurde, ist in Wittlich wieder aufgetaucht

Manderscheid/Wittlich Ein 47-jähriger Mann aus Manderscheid, der seit Samstag vermisst wurde, ist am Sonntag wieder aufgetaucht. Laut Polizei hatten sich zwei Zeuginnen fast zeitgleich gegen 16.15 Uhr gemeldet. Eine habe mitgeteilt, dass sie sich bei dem Vermissten auf einer Bank bei der Kreisverwaltung in Wittlich befinde. Die Polizei stellte fest, dass der 47-Jährige wohlauf ist. Zuvor hatte es eine große Suchaktion gegeben, an der sich 74 Feuerwehrleute, elf Einsatzkräfte der Rettungshundestaffel Eifel-Mosel mit einem Mantrailer- sowie vier Rettungshunden und die Polizei Wittlich sowie ein Polizeihubschrauber beteiligten.