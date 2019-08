Großangelegte Suchaktion: : 47-jähriger Mann, der in Manderscheid vermisst wurde, ist wieder aufgetaucht

Manderscheid Letztmalig war der Mann laut Polizei am Samstag gegen 17.30 Uhr im Bereich der Manderscheider Burgen gesehen worden. Danach begann am Abend die Suche nach dem Vermissten. Es war eine großangelegte Aktion, an der sich 74 Feuerwehrleute, elf Einsatzkräfte der Rettungshundestaffel Eifel-Mosel mit einem Mantrailer- sowie vier Rettungshunden und die Polizei Wittlich sowie ein Polizeihubschrauber beteiligten.

