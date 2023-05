Mit dem 49-Euro-Ticket unterwegs im Hunsrück Mann strandet auf dem Weg von Osnabrück nach Morbach im kleinen Ort Hochscheid

Morbach/Hochscheid/Osnabrück · Ohne Anschluss: Weil der in der Fahrplanauskunft angegebene Bus nach Wederath nicht fuhr, ist ein Mann am Dienstag in Hochscheid gestrandet. Sein Weg sollte ihn mit dem 49-Euro-Ticket lückenlos von Osnabrück nach Morbach führen.

08.05.2023, 13:18 Uhr

Als Jürgen Boos am Dienstagnachmittag durch den beschaulichen Hunsrück-Ort Hochscheid fuhr, fiel ihm sofort ein fremder Mann auf, der „mit Koffer in der Hand nach links und rechts schauend“ durch den Ort lief. Boos, der in Hochscheid lebt, fragte den offensichtlich orientierungslosen Unbekannten, ob er helfen könne. Und er konnte.