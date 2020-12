Tourismus : Fünf Pfoten für Urlaub mit Hund

Gräfendhron (red) Der Deutsche Tourismusverband (DTV) hat bundesweit einheitliche Kriterien auf den Weg gebracht, nach denen ein unabhängiger Prüfer die Unterkunft nach Ausstattung und Hundefreundlichkeit bewertet.

Die Klassifizierung ist auch an eine Qualitätsprüfung der Unterkunft für den Gast gekoppelt. Die Pfoten-Klassifizierung ist ein Zusatz zu einer bestehenden DTV-Klassifizierung. Den ersten Qualitätscheck im Hunsrück und einer der ersten in Rheinland-Pfalz hatte die Ferienwohnung der Familie Thömmes in Gräfendhron. Die Unterkunft erzielte das bestmögliche Ergebnis und ab sofort darf mit fünf Pfoten für einen Urlaub mit Hund geworben werben.