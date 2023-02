50 Jahre als Geistlicher : Fester Glaube, Liebe zum Heiligen Land und Engagement für Himmerod: Professor Reinhold Bohlen feiert Goldenes Priesterjubiläum

Professor Dr. Reinhold Bohlen vor der Abteikirche in Himmerod. Seit Januar 2018 ist er dort für die Gottesdienste und Sakramente zuständig. Foto: Bents Christina

Trier/Wittlich/Himmerod Professor Dr. Reinhold Bohlen feiert in diesem Monat sein Goldenes Priesterjubiläum. In den 50 Jahren als Geistlicher hat er vieles erlebt und noch mehr erreicht. Der Aufbau des Emil-Frank-Instituts ist nur eines seiner Projekte. Für die Zukunft des Klosters Himmerod, dessen Rektor er nun ist, war er sogar schon in Vietnam.

Sein Traumberuf war Fahrkartenknipser in der Straßenbahn. Zumindest als er fünf oder sechs Jahre alt war. Doch dann wurde er Professor der Theologie.

Geboren ist Reinhold Bohlen 1946 in Bochum – seine Mutter stammte von dort – aufgewachsen in Wittlich. Und bei der Berufswahl deutete zunächst nichts auf die Theologie hin.

Extra Das Goldene Priesterjubiläum Die Feier des Goldenen Priesterjubiläums von Professor Dr. Reinhold Bohlen, Rektor der Abteikirche Himmerod findet am Sonntag, 12. Februar, im Kloster Himmerod statt. Es beginnt mit einem Festhochamt um 10 Uhr, bei dem Rektor Johannes Brantl (Trier) die Festpredigt hält und das unter anderem die Kirchenchöre aus Stadtkyll und Olzheim musikalisch mitgestalten. Um 15 Uhr ist ein Orgelkonzert in der Klosterkirche: Domorganist Josef Still spielt an der Klais-Orgel Werke von Händel, Bach, Hakim und Reger. Eine feierliche Vesper um 17 Uhr schließt die Feier ab.

In seiner Familie finden sich zwar einige Organisten, aber auch Kaufleute, etwa die Inhaber des Spielwarengeschäfts Bohlen. „Da haben sich viele Generationen, vor allem in der Weihnachtszeit, das geschmückte Schaufenster angeschaut.“ Gern erinnert er sich auch an die Firma Druck Fischer zurück, wo er als Jugendlicher mithalf. „Das hat mir immer viel Freude bereitet und Totenzettel konnte ich auch schon setzen“, sagt er.

Schließlich rückte das Thema Berufswahl immer näher und er entschied sich zwischen Medizin und Theologie – für Letzteres. Der Grund: „Sie müssen sich dazu in die Zeit Mitte der 1960er Jahre versetzen. Das Zweite Vatikanische Konzil fand statt, es herrschte Aufbruchstimmung, die Kirche stand damals sehr gut in der Öffentlichkeit da. Da wollte man dabei sein und mitgestalten.“ Und: „Zudem waren zu dieser Zeit Kapläne und beeindruckende Priester in Wittlich, die man sich zum Vorbild nehmen konnte.“

Schließlich studierten sechs Seminaristen aus Wittlich mit ihm im Priesterseminar, davon sind drei Priester geworden. „Es war also damals lange nicht so exotisch wie heute, das Studium der Theologie anzustreben.“ Gegen Ende des Studiums bekam er dann die Chance, eine wissenschaftliche Karriere anzustreben. Das machte er, war aber auch immer in der Seelsorge tätig. „Ich hatte zwar keine eigene Pfarrei, aber ich habe mich auf verschiedene Arten in der Seelsorge engagiert.“

Professor Bohlen ist Rektor der Abteikirche in Himmerod. Foto: Bents Christina

Da war beispielsweise ganz zu Anfang die Kaplanzeit in Völklingen, Morscheid oder Riveris. In Morscheid gründete er einen Jugendclub. „Ich schätze, 80 Prozent der Jugendlichen waren dort. Wir haben genauso miteinander Tischtennis gespielt wie Jugendkreuzwege vorbereitet. Sogar Kappensitzungen haben wir veranstaltet, aus denen ist später der Karnevalsverein hervorgegangen“, erinnert sich der Theologie-Professor.

Reinhold Bohlen: Seine Liebe zum Heiligen Land und sein Engagement für das Emil-Frank-Institut

Seine Arbeitsgebiete: Dozent und Verwalter „Biblische Einleitung und Biblische Hilfswissenschaften an der Theologischen Fakultät Trier“, zu dem er 1983 in Trier ernannt wurde, seine Habilitation für das Fach „Altes Testament“ an der Fakultät der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg 1990 oder „Biblische Einleitungswissenschaft“ ab 1994. Dies alles könnte auf viele Stunden im „stillen Kämmerlein“ schließen lassen. Dem ist aber nicht so.

Immer wieder hat es ihn auch in die weite Welt gezogen. Allein 40 bis 50 mal ist er ins Heilige Land gereist. „Mein Studienjahr dort hat mich geprägt. Ich war immer wieder mit Studenten dort, habe Freunde gefunden und mein Lieblingsort ist am Westufer des Sees Genezareth, denn dort kann man sich in die Zeit Jesu zurückversetzen. Landschaftlich hat sich kaum etwas verändert und es ist vom Tourismus geschützt worden.“

Die hebräische Sprache, sowohl die biblische als auch die moderne, spricht Bohlen. Kontakte zu jüdischen Familien in Trier und das neue Verhältnis zum Judentum aus dem Zweiten Vatikanischen Konzil haben dazu beigetragen, die Idee des Emil-Frank-Instituts wachsen zu lassen. Einen entscheidenden Impuls gab seine Tätigkeit als Beauftragter für die Beziehung zu den jüdischen Gemeinden. In Wittlich gab es zudem schon den Arbeitskreis jüdisches Leben, und der damalige Bürgermeister Helmut Hagedorn griff die Initiative gerne auf.

Mit Charlotte Knobloch im Emil-Frank Institut. Foto: Professor Dr. Reinhold Bohlen/privat

„Für ein Konzert des Mosel Musikfestivals, bei dem Giora Feidmann mit weiteren Musikern in Wittlich aufgetreten ist, bin ich gefragt worden, ein Grußwort zu sprechen. Das habe ich gerne getan, selbstverständlich auf Hebräisch, aber ich habe von den Musikern nur fragende Blicke geerntet, denn die meisten waren russischstämmige Juden und sprachen gar kein Hebräisch.“

Von 1997 bis 2013 war Bohlen Direktor des Emil-Frank-Instituts an der Universität Trier und an der Theologischen Fakultät. 2010 bekam er das Bundesverdienstkreuz erster Klasse für sein „herausragendes Engagement“ für die Völkerverständigung.

Reinhold Bohlen und seine Vision für Kloster Himmerod

Neben der Rektorentätigkeit an der Theologischen Fakultät, die er von 2003 bis 2011 innehatte, wurde er im Jahr 2006 zum Domkapitular an der Hohen Domkirche Trier. Dort war er für den wirtschaftlichen und baulichen Unterhalt und die Gottesdienste zuständig. Wäre ein neuer Bischof zu wählen gewesen, hätte er sich – gemeinsam mit dem Domkapitel – auch darum gekümmert. Mit 75 Jahren hat er die Domkurie verlassen. Als Beauftragter des Bischofs soll er die Übergabe des Klosters Himmerod von den Zisterziensern an die Diözese begleiten. Seit Januar 2018 ist er für die Gottesdienste und Sakramente zuständig.

Bei der Pferdesegnung in Himmerod. Foto: Bents Christina

Sein Engagement in Himmerod wäre fast zu Ende gegangen und die Verantwortung in die Hände eines Jugendpfarrers gegangen, wenn die Pläne das Kloster in ein Jugendhaus umzuwandeln umgesetzt worden wären. Doch das Bistum hat das Projekt aus Kostengründen eingestellt. Jetzt ist man wieder bei Null. Dazu sagt Bohlen: „Vorschläge, was man machen könnte, gibt es viele, aber das Haus hat alleine 80 Mönchszellen und noch vieles mehr an Räumlichkeiten. Jetzt muss man wieder von vorne anfangen zu denken und das ist nicht einfach.“

Es gestaltet sich deshalb schwierig, weil es, wie er sagt, Bedingungen gebe. „Die Nutzung muss kompatibel sein. Die Abteikirche soll weiter bestehen bleiben, samt Seelsorge und dem Spenden der Sakramente. Zudem soll Himmerod weiterhin offen sein für alle Menschen, die hier die Schönheit der Natur genießen und geistliche Impulse empfangen wollen und es sollte sich wirtschaftlich tragen.“ Bohlen kann sich auch eine Mischnutzung vorstellen, etwa einen Hotelbetrieb oder eine Rehaklinik auf der einen Seite, auf der anderen ein Mehrgenerationen Wohnprojekt, selbstbestimmtes Wohnen im Alter oder ein Wohnen für emeritierte Geistliche. „Wobei man bedenken muss, dass wir hier auf dem Land sind, die Verkehrsanbindung ist nicht einfach ohne Auto. In der Stadt ließe sich so etwas besser umsetzen.“

Pater Stephan Reimund Senge und Professor Dr. Reinhold Bohlen sind momentan die einzigen festen Bewohner im Kloster Himmerod. Foto: Professor Dr. Reinhold Bohlen/privat

Um dem Kloster wieder mehr Leben einzuhauchen, momentan sind Pater Stephan und er die einzigen Bewohner des riesigen Komplexes, ist er sogar bis nach Vietnam geflogen. Dort gab es Gespräche mit Zisterziensermönchen, die Interesse gehabt hätten zu kommen. „Die Gespräche waren leider nicht erfolgreich, denn sie wollten hier eine Gemeinschaft für Menschen aus Vietnam entstehen lassen. Aber Himmerod soll für alle offen sein.“ An sprachlichen Barrieren wäre es zumindest bei ihm nicht gescheitert: „Ich hätte auch Vietnamesisch gelernt“, so der 76-Jährige.

Seine Einschätzung zur Kirche in Deutschland: „Ihre Kleider sind ihr zu groß geworden.“ Die Kirche müsse „nah bei den Menschen sein“, was aber durch die wenigen Priester erschwert werde. „Die Kirche geht immer noch von Idealvorstellungen aus, aber sie muss sich mehr damit auseinandersetzen, wie die Menschen heute leben.“