Eingemeindung : Kraftzentrum im Kalifornien der Eifel

Bombogen Vor 50 Jahren sind Bombogen, Dorf, Lüxem, Neuerburg und Wengerohr nach Wittlich eingemeindet worden. Dieses Jubiläum wurde bei einem Festakt gefeiert.

Im Jahr 1969 hat es viele bedeutende Ereignisse gegeben: Willy Brandt hat Kurt Georg Kiesinger als Bundeskanzler abgelöst, Gerd Müller war Bundesligatorschützenkönig, und Adamo sang „Es ging eine Träne auf Reisen“. Und ebenfalls vor 50 Jahren haben die Wittlicher Ortsteile Dorf, Lüxem, Bombogen, Neuerburg und Wengerohr ihre Selbständigkeit aufgegeben und sind in die Stadt Wittlich eingemeindet worden. Das hebt Gerhard Kien vor mehr als 200 Gästen auf dem Bombogener Musikfest hervor.

Der Wengerohrer Fastnachter und Laienschauspieler hat in bestem „Rouhrer“ Platt die Festrede zu diesem Jubiläum gehalten und dabei von den ursprünglichen Postleitzahlen und Kennzahlen der Ortsteile bis hin zur Namensnennung des damals ebenfalls neu gegründeten Landkreises Bernkastel-Wittlich zahlreiche Fakten und Anekdoten angesprochen. „Haut im Jahr 2019 blicken mir Lexemer, Dorfer, Neijerburjer, Bomborener on Weengerouhrer of 50 Jahre Engemännung zoreck“, sagt er. Zwar gehörten alle fünf Ortsteile inzwischen zu Wittlich, hätten aber ihre dörfliche Struktur und Identität mit einem gesunden Vereinsleben behalten, sagt er. „Wir im Wettlija Tal han de richtijen Wäsch engeschlon“, zieht Kien heute ein positives Resümee über die Auswirkungen der damaligen Entscheidungen für das „Kalifornien der Eifel“, „dem schienen Wettlija Tal“.