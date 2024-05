50 Jahre Reha-Klinken in Bernkastel-Kues Erst Fango, dann Tango: Kueser Kur-Kliniken feiern halbes Jahrhundert

Bernkastel-Kues · Vor 50 Jahren hat in Bernkastel-Kues die Versorgung von Kur- und Reha-Patienten in den damals neu gebauten Kliniken auf dem Kueser Plateau begonnen. Ein Blick in die Zeit, als Winzer für die Abendgestaltung der Kurgäste sorgten.

28.05.2024 , 06:52 Uhr

Die Median-Reha-Kliniken in Bernkastel-Kues haben ein breites Spektrum. Foto: TV-Archiv Foto: klaus kimmling (kik), klaus kimmling