Gemeindejubiläum : Salmtal feiert mit Firmen, Freunden und Vereinen

Symbolisch haben Gerd Hellrung und Rolf Berend (Erster und Zweiter von rechts) aus Gernrode im Harz, der Partnergemeinde Salmtals, mit regionalen Politikern wie dem Landtagsabgeordneten Alexander Licht und Landrat Gregor Eibes (Dritter und Fünfter von rechts) die letzten Pflanzen am Kreisel an der L 141 gesetzt. Foto: TV/Petra Willems

Salmtal 50 Jahre Salmtal sind am Wochenende mit einem Festabend, einem Umzug und der zweiten Gewerbeschau der Gemeinde gefeiert worden. Ein wichtiges Projekt der Gemeinde wurde ebenfalls symbolisch fertiggestellt.

Von Vereinen wie der Feuerwehr, den Maltesern und First Respondern, der Jugendgruppe oder aus dem Sport über Friseure, Baufirmen, Versicherungen, Physiotherapeuten, Lebensmittelhändler, Fensterbauer und Banken bis hin zum ART – die Bandbreite der Anbieter bei der zweiten Salmtaler Gewerbeschau am Sonntag war groß.

Unter den Ausstellern waren zum Beispiel Vertreter des Fördervereins der Integrierten Gesamt­schule (IGS) Salmtal und der Schülergenossenschaft der IGS. „Wir bieten hier Produkte an, die die Schüler der Genossenschaft selbst hergestellt haben“, sagt Bernd Engels vom Förderverein, der mit den Schülern Luca Remmy und Aaron Rascopp sowie Claudia Gorka vom Förderverein am Stand steht. Ein paar Meter weiter werben Mara Lames, Merle Hoffmann und Aline Kort von der Jugendgruppe Salmrohr für ihr Projekt der 72-Stunden-Aktion, die am kommenden Donnerstag, 23. Mai, um 17.07 Uhr beginnt.

Anschließend ging es in einem Festumzug, musikalisch begleitet von den Musikvereinen aus Dörbach und Salmrohr, zum Salmtal-Center am neuen Bahnhof, wo die zweite Salmtaler Gewerbeschau – die erste war 2014 – stattfand. Mit dabei war neben weiteren Vereinen wie den Gymnastikfrauen Salmtal, die sich extra für das Jubiläum neue grüne T-Shirts zugelegt hatten und nach eigener Auskunft der erste Verein war, der den Namen Salmtal trug, Kita-Kinder und -Mitarbeiter auch eine Gruppe aus Gernrode, die seit Freitag zu Besuch ist. Man habe „anstrengende, aber schöne Tage“ im Salmtal gehabt, sagte Hellrung. Die Partnerschaft mit Salmtal, die seit 1991 offiziell besteht und auf Salmtaler Seite von Manfred Hower betreut wird, sei sehr lebendig. „Es ist eine lebendige Freundschaft“, sagt der ehemalige Europaabgeordnete Rolf Berend, der in Gernrode lebt.

Ein paar Meter weiter zeigen Mitarbeiter eines Bauunternehmens ihr Handwerk, an einem kleinen Lagerfeuer gibt es Stockbrot und Gitarrenmusik oder Einblicke in die Innenausstattung eines Rettungswagens.

Gefeiert wurde mit der Ausstellung auch das Jubiläum zum 50-jährigen Bestehen der Doppelgemeinde, die aus den Orten Dörbach und Salmrohr besteht (siehe Info). Bereits am Samstagabend wurde bei einem Festabend „mit vielen Leuten und super Stimmung (Ortsbürgermeister Anton Duckart) und natürlich den Freunden aus der Partnergemeinde Gernrode, die mit 41 Leuten („Bürgermeister Gerhard Hellrung: „Ein ganzer Bus voll“) die 450 Kilometer aus dem Harz nach Salmtal gekommen sind, gefeiert. Den Vertretern aus der Partnergemeinde war es auch vorbehalten, symbolisch die letzten Pflanzen auf dem neuen Kreisel am Salmtal-Center zu setzen. 280 Pflanzen wurden dort in einen Steingarten gepflanzt. Von ihnen, so Bürgermeister Duckart, blühen 240 wechselnd über das Jahr hinweg. Damit ist der Kreisel, vielleicht eines der schwierigsten Projekte in den vergangenen 50 Jahren, fertiggestellt.