Städtepartnerschaft : Jubiläum einer starken Freundschaft

Am Samstag, 24. Oktober, sitzen die Partner um 10 Uhr im Haus der Begegnung in Thalfang und im Rathaus in Villeneuve la Guyard zu einem virtuellen Festakt in einer Liveschaltung vor den Kameras.

Ein Programmpunkt ist die Verlesung der Partnerschaftsurkunde von 1970 in Französisch und Deutsch. Ansprachen werden von Ortsbürgermeister Burkhard Graul und seinem Amtskollegen Dominique Bourreau gehalten.

Virtuell geehrt werden auch die noch lebenden Gründer dieser Freundschaft- auf deutscher Seite Edwin Klee und Horst Hubert und in Villeneuve Ginette Vandroux und André Testard. Die Geehrten werden auch selbst sprechen. Ferner steht die Rede von Jonathan Spindler, Geschäftsführer Bereich Burgund im Partnerschaftsverband Rheinland-Pfalz-Burgund auf dem Programm.

Zuschauer sind wegen Corona auf beiden Seiten nicht zugelassen. Die Aufzeichnung wird ins Internet gestellt und ist kurze Zeit später abrufbar.