Segen für Biker und Bikes Motorradwallfahrt in Klausen mit neuen Impulsen (mit Fotostrecke) FOTO: Christina Bents FOTO: Christina Bents

Im Wallfahrtsort Klausen hat zum 23. Mal die Motorradwallfahrt stattgefunden. In diesem Jahr war der Gottesdienst, aus organisatorischen Gründen, in der Kirche. In den Jahren zuvor wurde er im Park abgehalten. Von Christina Bents