Infrastruktur : 5G-Standard in Morbach

Morbach Die Telekom hat ihre 5G-Initiative in Deutschland gestartet. Morbach ist mit dabei. In Morbach funkt ein Mobilfunkstandort im neuesten Mobilfunkstandard. Auch die Nutzer eines modernen LTE-Smartphones profitieren, denn die Mobilfunkstation erkennt ab sofort, ob sich ein LTE- oder 5G-Handy in ihrer Funkzelle aufhält und versorgen das Handy je nach Bedarf.