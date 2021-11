Ausstellung : Kleine Steine, große Wirkung

Bernkastel-Kues Bei der sechsten Lego-Ausstellung im Kloster Machern haben 25 Aussteller gezeigt, was mit den kleinen Bausteinen möglich ist.

Da war etwa Jan-Marc Scheit aus Hetzerath, der mit seinen 14 Jahren schon eine be­achtliche Sammlung an Lego-Bauwerken hat. Es sind animierte Karussells dabei, aufwendige Schiffe und auch ein Schuh der Marke Adidas, der sogar mit Schnür­senkeln aufwartet. Die Brüder Brendan und Tobias Willems aus Pies­port zeigten Raumschiffe von „Star Wars“, die sie in nur 72 Stunden aufgebaut hatten. Das Schloss Neu­schwan­stein samt belebtem Innenhof und die Burg Pfalzgrafenstein waren zu sehen, die Georg Griesheimer aus der Nähe von Wetzlar aus Lego hergestellt hat. Er sagt: „Die Erwachsenen sind von der Größe der Bauten, der Architektur und der Entstehung fasziniert, die Kinder achten eher auf die Details, etwa dass das Krokodil im Burggraben gerade eine Möhre fressen will. Oder sie entdecken den Affen an der Fahnen­stange.“