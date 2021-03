Wirtschaft : Warnstreik bei der Firma Schaeffler in Morbach

Foto: Ilse Rosenschild

Morbach (iro) Rund 60 Mitarbeiter der Firma Schaeffler Friction Products GmbH sind am Donnerstagmittag für einen Stunde in einen Warnstreik getreten. Er steht im Zusammenhang mit den Tarifauseinandersetzungen in der Metall- und Elektroindustrie (wir berichteten).

