Gesundheit : 62-Jähriger aus dem Kreis positiv auf Corona getestet

Bernkastel-Wittlich (wie/will) Im Kreis Bernkastel-Wittlich ist am Dienstag ein Mann positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der Patient, ein 62-jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Wittlich-Land, befinde sich nach Auskunft eines Sprechers der Kreisverwaltung in häuslicher Isolation.

Es gehe ihm gut. Er war Teil einer Reisegruppe von zehn Menschen, die am vergangenen Sonntag aus Südtirol zurückgekehrt ist.

Nach Auskunft von Kreissprecher Manuel Follmann ist aktuell (Stand: Dienstag, 17.45 Uhr) nicht geplant, Veranstaltungen im Kreisgebiet abzusagen. Das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung habe am Dienstagnachmittag die Mitteilung erreicht, dass der Patient positiv auf Covid-19 getestet wurde. Von den übrigen neun Reiseteilnehmern der Südtirol-Rückkehrer sind zwei weitere symptomatisch und getestet worden. Die Ergebnisse sind frühestens am heutigen Mittwoch zu erwarten. Die Familienmitglieder des Erkrankten sowie der beiden weiteren Getesteten befinden sich in häuslicher Isolation. Die übrigen sieben Mitglieder der Reisegruppe sind derzeit symptomfrei und befinden sich ebenfalls zu Hause. Das Gesundheitsamt stehe im engen Kontakt zu den Betroffenen und berät auch die Angehörigen über angebrachte Verhaltensweisen.