Wirtschaft : Tourismus-Info-Tag in Kröv bietet Tipps für Gastgeber

Kröv (red) Damit sich die Betriebe zum Start der Saison über die neuesten Angebote und Attraktionen in der Region umfassend informieren können, veranstaltet die Tourist-Information Kröv den siebten Tourismus-Info-Tag am Sonntag, 29. März, in der Weinbrunnenhalle Kröv.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken