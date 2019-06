Ehrungen : 76 Jahre für Piesport im Einsatz

Piesport Im Anschluss an die konstituierende Sitzung des Ortsgemeinderates dankte Ortsbürgermeister Stefan Schmitt den ausscheidenden Ratsmitgliedern und Beigeordneten für ihr langjähriges ehrenamtliches Engagement.

Für ihren uneigennützigen Einsatz zum Wohl der Allgemeinheit sprach der Ortsbürgermeister den Mitgliedern seitens der Ortsgemeinde Dank und Ankerkennung aus und überreichte jeweils eine Dankurkunde, ein Buchpräsent und eine Gedenkmedaille „Goldtröpfchen und Moselloreley“. Neben dem offiziellen Dank der Ortsgemeinde war es Ortsbürgermeister Schmitt ein besonderes Anliegen, sich auch persönlich für die langjährige gute Zusammenarbeit, die er selbst in den vergangenen 15 Jahre mit diesen Kollegen im Rat und in den vergangenen fünf Jahren als Ortsbürgermeister erlebte, zu bedanken. Daher freute er sich, dass alle Ausscheidenen seiner Einladung gefolgt waren. Im Anschluss an die Ehrungen bestand bei einem gemeinsamen Umtrunk zusammen mit dem neu gewählten Rat und den Mitarbeitern der Ortgemeinde für die Betroffenen die Gelegenheit, auf ihre nun zu Ende gehende Zeit der kommunalen Gremienarbeit in der Gemeinde Piesport zurückzulicken.