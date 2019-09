Urkunde : 79-jähriger Neumagen-Dhroner war 65 Jahre Schiedsmann

Bernkastel-Kues/Neumagen-Dhron Edmund Anderle aus Neumagen-Dhron steht seit 1954 im Dienst des Landes Rheinland-Pfalz – erst als Verwaltungsexperte und dann als Schiedsmann.

Diese Urkunde sollte Edmund Anderle unbedingt in Ehren halten. Vielleicht wird sie noch richtig wertvoll. Ministerpräsidentin Malu Dreyer habe mitgeteilt, „der Anlass sei so ungewöhnlich, dass die Jubiläums-Zuwendungsverordnung gar keine Urkunde vorsieht“. 50 Jahre stand Edmund Anderle im Dienst der Verbandsgemeinde Neumagen-Dhron. Zuletzt leitete er das Ordnungs- und Sozialamt. In dieser Zeit, die Ende November 2004 endete, war Anderle auch schon als Schiedsmann tätig. Dieses Ehrenamt bekleidet er immer noch. Und so kommt eine ungewöhnliche Ehrung zustande: 65 Jahre im Dienst des Landes Rheinland-Pfalz.