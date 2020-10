Polizei : 80-jährige Radfahrerin bei Unfall verletzt

Wittlich Eine 80-jährige Radfahrerin ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmitttag in Wittlich verletzt worden. Ein 59-jähriger Autofahrer übersah gegen 14.50 Uhr in der Justus-von-Liebig-Straße bei Abbiegen die Radfahrerin, die Vorfahrt hatte.