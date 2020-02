800 Jahre Flußbach : Mit Böllern, Markt  und Schlepper-Korso

Flußbach Erfahrung für die Feier zum 800-jährigen Bestehen haben die Flußbacher schon bei 777-Jahr-Feier gesammelt.

Intensiv am Arbeiten sind die Flußbacher an ihrer 800-Jahr-Feier, die vom 4. bis 6. September gefeiert wird. Mit der Organisation der Jubiläumsfeier ist es das Ziel des Ortsgemeinderates, die Dorfgemeinschaft, den gesellschaftlichen Zusammenhalt und das generationenübergreifende Miteinander zu stärken sowie die Tradition zu bewahren.

Sonntag, 6. September: vormittags Festgottesdienst, anschließend Frühschoppen. Nachmittags historischer Schlepper-Korso, Showübung der Freiwilligen Feuerwehr Flußbach, Aufführung des Kindergartens „Arche Noah“, Auftritte von Musikvereinen, In- und Outdoor-Ausstellungen, Flohmarkt, Kunsthandwerk. Am Abend Game-Show sowie Musikprogramm

Zwölf Projektteams gibt es in Flußbach, die sich um einen reibungslosen Ablauf kümmern, darunter sind Teams, die sich um den Aufbau des Zelts kümmern, das auf dem Dorfplatz stehen wird, um die Bühne, die Stände, die Infrastruktur und die Toiletten. Dann geht es in anderen Teams um die Gestaltung einer Bildershow, die Flußbach im Wandel der Zeit darstellt. Eine Ausstellung historischer Geräte soll es geben, ein Kinderprogramm und natürlich Musik. „Wir legen sehr viel Wert darauf, regionale Musikgruppen bei uns auf der Bühne zu haben. Eine Stimmungsband hat uns schon zugesagt, der Sonntag wird mit Blasmusik von befreundeten Musikvereinen gestaltet, Jugendbands werden auftreten. Nach einer Show- und Musikgruppe halten wir noch Ausschau“, sagt Müllenbach. Die Schlepperfreunde Flußbach sind in den Vorbereitungen sehr engagiert. Sie kümmern sich um ein Schleppertreffen am Festwochenende. „Da werden bestimmt sehr viele kommen, samt historischem Gerät“, sagt Müllenbach. Der Sportverein, der Förderverein der Feuerwehr, der Gesangverein, der Motorradclub und die Möhnen wirken bei der Feier ebenfalls mit. Es wird Schauübungen der Feuerwehr geben, altes Handwerk wird auf den Straßen rund um den Dorfplatz gezeigt. Verschiedene Flohmarktstände runden das Angebot ab.