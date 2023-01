Jubiläum : Von Wurstküche bis Backofen: So feiert Hupperath sein 850-jähriges Bestehen

Am ersten Augustwochenende dieses Jahres wird in Hupperath gefeiert. Der Festausschuss rund um Ortsbürgermeister Patrick Simon (Fünfter von links) und die Dorfbevölkerung sind schon in den Vorbereitungen. Foto: Bents Christina

Hupperath Der Ort Hupperath feiert Jubiläum. Dabei wird es Ausstellungen, Aktionen und Vorführungen geben. Was die Bürger des Dorfes für das Fest im kommenden August konkret planen, wurde kürzlich vorgestellt.

„Ein Fest vom Dorf für das Dorf und seine Besucher“, so fasst Ortsbürgermeister Patrick Simon die Grundidee für die 850-Jahrfeier zusammen. „Wir wollen mit dem Fest die Gemeinschaft im Ort stärken, die Zugezogenen mit einbinden, damit es uns zusammenschweißt.“

Um das zu erreichen, gab es bereits neun Sitzungen mit den Bürgern, bei denen der Festausschuss gegründet und Ideen gesammelt wurden. Es wird zudem aktiv auf die Bürger zugegangen. Walli Spang, Bürgerin von Hupperath berichtet: „Es ist spannend zu sehen, welche Talente hier im Ort sind, von denen man bisher nichts wusste. Dass wir jemanden im Ort haben, der Töpfern kann, war mir beispielsweise nicht bekannt.“

Von Wurstküche bis Backofen: was die Hupperather alles zeigen wollen

Es gibt einiges in Hupperath, was sich zu zeigen lohnt, beispielsweise gibt es einen Imker, eine alte Wurstküche wird aufgebaut werden, und man will zeigen, mit welchen Geräten vor Jahrzehnten Wurst hergestellt wurde. In einem lebenden Klassenzimmer in der alten Schule können Besucher selbst die Schulbank bei einer Unterrichtseinheit drücken. Ein typischer Garten wird angelegt, Getreide angebaut und geerntet. Eine Scheune wie sie früher ausgestattet war, werden Dorfbewohner herrichten. Dazu kommen landwirtschaftliche Geräte wie ein Weidenkorbmacher.

Auch der alte Backofen wird in den Blick genommen. Karl-Heinz Konrad, Hupperather Bürger, berichtet: „Es gibt im Dorf noch einen alten Backofen und, was kaum einer weiß, es wurden die gesamten Arbeitsgeräte aufgehoben. Das werden wir am Dorffest in einer kleinen Ausstellung zeigen. Den Backofen wieder in Gang zu bekommen, wird schwierig, wegen des Schornsteins.“

Dorfjubiläum Hupperath: Alle Vereine ziehen mit

Mit dabei sind alle Vereine des Ortes, deren Vertreter an den Sitzungen teilgenommen haben. Dazu kommt zusätzliche Unterstützung aus den Nachbarorten, etwa von den Feuerwehren. Viele helfende Hände werden nötig sein, denn insgesamt sind über 200 Dienste zu besetzen.

Bereits jetzt sind mehr als 50 Hupperather aktiv in die Vorbereitungen eingebunden, darunter beispielsweise Hugo Mandel. Er hatte für den Neujahrsempfang, zu dem 120 Besucher kamen, einen Film zusammengestellt. Er besteht aus Filmmaterial von der 800-Jahr-Feier aus dem Jahr 1973 und einem Querschnitt verschiedener Feste und Ereignisse von den 70er Jahren bis etwa 2010. Dafür hat er etliche Stunden Filmmaterial gesichtet und sortiert, anschließend Szenen ausgewählt, neu zusammengeschnitten und vertont. Das über einstündige Gesamtergebnis mit Szenen aus Feuerwehr-, Erbsen- oder Wendehammerfesten, mit Traktorziehen oder Gardetänzen aus der Fastnachtszeit und dem Umzug von vor 50 Jahren hat auf das kommende Festwochenende eingestimmt.

Das Fest vom 4. bis 6. August wird so gestaltet sein, dass man zwischen dem Altkern des Ortes, dem Schulhof und dem alten Neubaugebiet rund um die Wiesen-, Brunnen- und Schulstraße umhergehen und in die Geschichte des Ortes eintauchen kann. Mit eingebunden sind zudem der Park und das Lehmbaudorf, wo für Kinder Aktionen stattfinden werden. Das Zentrum werden Halle und Schulhof sein.