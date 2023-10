Essen und Trinken Bierfestival im Trierer Blesius Garten: Zwischen Tradition und Kreativität

Die Zapfhähne standen nicht still: Am Freitag und Samstag lud die Brauerei Kraft Bräu in Olewig zum 9. Trierer Bierfestival ein. Im großen Biergarten konnten die Besucher an insgesamt 15 Ständen über 100 Sorten von verschiedenen Brauereien aus ganz Deutschland sowie ausgewählte internationale Biere kosten. Die vielen eingeladenen Brauer boten eine große Auswahl an Porter, Ale oder Weißbier, um nur einige zu nennen. Auch Alkoholfreies gab es zu verkosten.