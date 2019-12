Glückwunsch : 90. Geburtstag in Gräfendhron

Maria Hartmann. Foto: privat

Gräfendhron 90. Geburtstag in Gräfendhron: Heute feiert Maria Hartmann ihren 90. Geburtstag. Sie wurde am 23. Dezember 1929 in Gräfendhron geboren, besuchte dort die Schule und arbeitete im landwirtschaftlichen Betrieb der Eltern mit.

