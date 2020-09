Die Schließung des Werkes in Wittlich ist angedroht : MAN-Mitarbeiter in Wittlich: „Wir kämpfen bis zum Schluss“

Die rund 90 Mitarbeiter des MAN-Werks in Wittlichs sowie zahlreiche Unterstützer haben am Dienstagmorgen für den Erhalt des Werks demonstriert. Der MAN-Konzern hatte die Schließung angekündigt. Foto: TV/Björn Pazen

WITTLICH 90 Mitarbeiter des MAN-Standorts in Wittlich demonstrieren für den Erhalt ihres Werks. Der Konzern hatte völlig überraschend eine Schließung angekündigt – und dies, obwohl in Wittlich Spezialisten für schwarze Zahlen sorgen.

Frank Roth stand der Schock ins Gesicht geschrieben, an jenem Morgen des 11. September. „Ich habe es nicht einmal persönlich, sondern aus dem Radio erfahren – und dachte nur: Das kann doch nicht sein!“ Sein Arbeitgeber MAN, für den er seit 30 Jahren in Wittlich arbeitet, hatte angekündigt, 9500 Stellen zu streichen – und das Werk in Wittlich zu schließen. „Das war ein absoluter Shock, und man fragt sich sofort: Warum?“, sagt Roth, der bei MAN Truck Modification Center im Betriebsrat ist.

Elf Tage nach der Ankündigung des Konzerns, einer Tochter von Volkswagen, rund ein Viertel aller weltweit rund 36 000 Jobs abzubauen, gehen die rund 90 Mitarbeiter aus Wittlich auf die Straße. Gemeinsam mit Kollegen aus MAN-Servicestützpunkten in Trier, Bitburg und Gerolstein sowie Mitarbeitern anderer Wittlicher Industrie-Unternehmen wie Ideal Standard oder Dunlop demonstrieren sie auf dem Werksgelände in der Otto-Hahn-Straße für den Erhalt des Standorts. Während der MAN-Gesamtbetriebsrat in München zusammenkommt, auch mit Vertretern des Werks in Wittlich, ist der Frust unter den Mitarbeitern vor Ort groß – und sie senden per Whatsapp-Bildern ein Signal der Geschlossenheit nach München.

Genau wie die Vertreter der IG Metall können sie die Entscheidung des Konzerns nicht verstehen und nachvollziehen: „Der Standort Wittlich schreibt schwarze Zahlen. Wenn man 9500 Stellen streichen will, warum dann einen hochprofitablen Standort mit 95 Mitarbeitern? Das ist Augenwischerei für die Aktionäre“, sagt Christian Schmitz von der IG Metall, der am Dienstag wie James Marsh (DGB) im wahrsten Sinne die Gewerkschaftsfahnen hochhielt. Schmitz ging auch auf das Gerücht einer möglichen Verlagerung des Werks nach Krakau in Polen ein: „Was eine solche Verlagerung bringt, nämlich gar nichts, hat der Wittlicher MAN-Nachbar Franklin Electric erlebt. Deren Wasserpumpen werden heute in Tschechien für fünf Euro teurer produziert als früher in Wittlich.“

Foto: TV/Björn Pazen 13 Bilder Demo für Erhalt des MAN-Werks ins Wittlich

Das sieht DGB-Gewerkschaftssekretär James Marsh ähnlich: „Hier in Wittlich sind absolute Spezialisten am Werk. Vor einem Jahr wurden die Mitarbeiter beim Besuch von Konzernchefs noch hochgelobt, nun soll es vorbei sein. Diese Tätigkeiten könne nicht in Rumänien oder Polen geleistet werden.“

Wie Marsh, der davon sprach, das MAN mit den Truck Modification Centern in Wittlich und Plauen (Sachsen) „sein Tafelsilber zerfleischt“, sehen es auch die Mitarbeiter. Bei MAN in Wittlich werden individuelle Sonderaufbauten für LKW hergestellt, wie zum Beispiel Fahrzeugkabinen für Fahrzeuge von Feuerwehren, Technischem Hilfswerk, Kommunalbetrieben, der Bundeswehr, aber auch für Betonmischer. Nach TV-Informationen sind die Auftragsbücher voll, das Werk ist bis ins Frühjahr 2021 „absolut ausgelastet“, wie ein Mitarbeiter bestätigte. Alleine für das Technische Hilfswerk werden aktuell Aufbauten für 160 Fahrzeuge produziert, auf den Höfen rund um das Werk stehen Dutzende LKW, viele davon im THW-Blau.