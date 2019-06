Konzert : Musikverein lädt zur Jubiläumsfeier

Musikverein Salmtal-Dörbach. Foto: TV/Ludwig Neukirch

Salmtal-Dörbach (red) Der Musikverein Salmtal-Dörbach feiert im Rahmen eines Musikfestes von Samstag, 6. Juli, bis Montag, 8. Juli, sein 95-jähriges Bestehen. Los geht es am Samstag ab 20 Uhr auf dem Festplatz in der Gaas in Dörbach mit Live-Musik am Bierstand.

