Wer in Richtung Hochmoselübergang abfahren will, muss sich noch bis nach der Brückeneröffnung gedulden – bis Dezember soll die Sperrung der Ausfahrt noch bestehen bleiben. Foto: TV/Christian Moeris

Wittlich/Salmtal/Zeltingen-Rachtig Bald wird die Hochmoselbrücke eröffnet, doch ein Dämpfer ist die Sperrung einer Auf- und Abfahrt am Autobahnkreuz Wittlich, die noch bis Dezember bestehen soll. Ein Überblick über die Planung des Landesbetriebs Mobilität.

Es ist eines der bedeutendsten Ereignisse der Region, so mancher Pendler wartet bereits seit Jahrzehnten darauf – die Eröffnung des Hochmoselübergangs am 21. November. Die Autofahrer aus Richtung Trier müssen allerdings erst einmal einen Umweg zu der lang ersehnten Brücke fahren. Wie kam diese Planung zustande?

Wer derzeit von der A 1 in Richtung Hochmoselübergang abfahren möchte, der scheitert am Wittlicher Autobahnkreuz an einer gesperrten Abfahrt. Und das soll laut Landesbetrieb Mobilität (LBM) auch noch fünf bis sechs Wochen nach der Eröffnung des neuen Übergangs so bleiben. Grund dafür ist eine sieben Kilometer lange Baustelle zur Sanierung der Fahrbahn. Momentan wird der Verkehr über das Autobahnkreuz Wittlich-West und die Anschlussstelle Salmtal umgeleitet.